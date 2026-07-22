ارسنال يراقب اليكس سكوت وبورنموث يتمسك بنجمه الشاب

يواصل ​ارسنال​ مراقبة لاعب وسط ​بورنموث​ ​اليكس سكوت​، في ظل تقارير تؤكد رفض اللاعب تجديد عقده، ما يفتح الباب أمام انتقاله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد سكوت، البالغ من العمر 22 عاماً، أحد أبرز المواهب الإنجليزية، بعدما قدم موسماً مميزاً أسهم خلاله في تأهل بورنموث إلى الدوري الأوروبي.

ويؤمن مايكل ارتيتا بأن اللاعب يمتلك الجودة اللازمة لتعزيز خط الوسط بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، فيما يتمسك بورنموث بخدماته رغم استمرار عقده حتى عام 2028.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تطورات حاسمة بشأن مستقبله، وسط اهتمام متزايد من أندية ​الدوري الانكليزي الممتاز​.