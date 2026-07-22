نيمار يغيب عن معسكر سانتوس ويظهر في بطولة قمار

أثار النجم ​البرازيل​ي ​نيمار​ موجة جديدة من الجدل بعد غيابه عن المعسكر التحضيري لفريق ​سانتوس​، قبل أن يظهر في إحدى بطولات البوكر بمدينة ساو باولو.

وأوضح النادي أن سبب استبعاد اللّاعب من الجولة الإعدادية يعود إلى حاجته لاستكمال برنامجه البدني واستعادة جاهزيته للموسم الجديد.

لكن ظهوره في البطولة أثار انتقادات واسعة من الجماهير، التي اعتبرت أن مشاركته في مثل هذه الفعاليات تتعارض مع الهدف المعلن من بقائه بعيداً عن الفريق.

وحتَّى الآن، لم يصدر نيمار أي تعليق رسمي بشأن الواقعة أو الانتقادات التي طالته.