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رمز الخبر: 227176
تأريخ النشر : 2026July22 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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اردوغان يتدخل في صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش

 

كشفت تقارير صحافية تركية عن وجود قوي من الرئيس التركيرجب طيب أردوغانبمتابعة تطورات مفاوضات انتقال النجم المصريمحمد صلاحإلى صفوفبشكتاشخلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال موقع Sozcu التركي، أن الرئيس أردوغان قد طلب من سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، اطلاعه على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بضم قائد منتخب مصر.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس التركي يرى أن انضمام لاعب بحجم محمد صلاح إلى الدوري التركي سيكون له تأثير إيجابي على مكانة تركيا الرياضية والإعلامية على المستوى الدولي.

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