اردوغان يتدخل في صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش

كشفت تقارير صحافية تركية عن وجود قوي من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بمتابعة تطورات مفاوضات انتقال النجم المصري ​محمد صلاح​ إلى صفوف ​بشكتاش​ خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال موقع Sozcu التركي، أن الرئيس أردوغان قد طلب من سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، اطلاعه على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بضم قائد منتخب مصر.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس التركي يرى أن انضمام لاعب بحجم محمد صلاح إلى الدوري التركي سيكون له تأثير إيجابي على مكانة تركيا الرياضية والإعلامية على المستوى الدولي.