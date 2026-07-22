فالفيردي: سيكون هذا الموسم وقت الفوز بالألقاب

أكد لاعب وسط ​ريال مدريد​، الأوروغوياني ​فيديريكو فالفيردي​، أن هدف الفريق في الموسم الجديد يتمثل في استعادة الألقاب وإسعاد جماهير النادي، معربًا عن ثقته بقدرة الفريق على تقديم موسم يليق بطموحات "الميرينغي" تحت قيادة المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو.​

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "سيكون هذا الموسم وقت الفوز بالألقاب وجعل جماهير ريال مدريد سعيدة من جديد. نريد أن يشعر المشجعون بالفخر بنا."

ويستعد ريال مدريد لخوض موسم جديد بطموحات كبيرة، بعدما تولى جوزيه مورينيو قيادة الفريق، في مهمة تهدف إلى إعادة النادي إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة على جميع البطولات.