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رمز الخبر: 227174
تأريخ النشر : 2026July22 - 20:45
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فيغو يدعم فكرة انضمام رودري الى ريال مدريد

 

أبدى أسطورةريال مدريد​ ​لويس فيغودعمه لفكرة تعاقد النادي الملكي مع الإسبانيرودري، مُؤكّداً أن الفريق يسعى دائماً لضم أفضل اللاعبين في العالم، رغم اعترافه بصعوبة إتمام الصفقة بسبب ارتباط اللاعب بعقد معمانشستر سيتي​.

كما أشاد فيغو بالمستوى الذي قدمه رودري خلال كأس العالم، معتبراً أنه يستحق أن يكون بين أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. وضم البرتغالي إلى قائمته أيضاً كيليان مبابي، إضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان فيتينيا وديزيريه دويه، مشدداً على أن تقييم الجائزة يجب أن يستند إلى أداء اللاعب طوال الموسم، وليس إلى كأس العالم فقط.

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