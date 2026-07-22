بوسكيتس يقترب من العودة الى برشلونة مدرباً

يستعد أسطورة ​برشلونة​ الاسباني سيرجيو ​بوسكيتس​ لبدء مرحلة جديدة في مسيرته، بعدما دخل في محادثات مع النادي للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق برشلونة أتلتيك.

وذكرت تقارير إسبانية أن لاعب الوسط السابق يرغب في خوض أولى خطواته التدريبية داخل أكاديمية "لا ماسيا"، من أجل اكتساب الخبرة قبل تولي مهمة تدريبية مستقلة مستقبلاً.

ويحظى المشروع بدعم إدارة النادي التي ترى في بوسكيتس شخصية مثالية لنقل فلسفة برشلونة إلى المواهب الشابة، مستفيدة من خبرته الكبيرة كلاعب وقائد سابق.

ومن المنتظر أن يعمل إلى جانب المدرب جوليانو بيليتي خلال الفترة المقبلة إذا اكتملت الإجراءات الرسمية.