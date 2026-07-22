وزير الدفاع الأميركي يقدر كلفة الحرب على إيران ب37,5 مليار دولار

متابعة-واع/ قدّر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران ب37,5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارا في منتصف أيار.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ دافع فيها عن طلب الحصول على نحو 67 مليار دولار من التمويل الإضافي للبنتاغون إن "التقدير المتاح لدينا اليوم يبلغ 37,5 مليار دولار".

وأبلغ هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الكونغرس بأن طلب التمويل "عاجل" و"ضروري" لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران حتى نهاية أيلول. لكن السيناتورة الديموقراطية جين شاهين شككت في هذا التقدير، قائلة إن هيغسيث ما زال لديه 75 مليارا من الأموال المتاحة التي لم تستخدم بعد.

وأضافت "لماذا تطلبون من الشعب الأميركي تحمّل كلفة حرب لا يدعمها، بدلا من المطالبة بصلاحية نقل أموال تم إقرارها ولم تُنفق بعد؟".