تكالة: التدخلات الخارجية عرقلت التوافق مع مجلس النواب الليبي

روسيا اليوم/ اتهم رئيس المجلس الأعلى الليبي محمد تكالة التدخلات الخارجية بعرقلة جهود التوافق مع مجلس النواب. وأكد تكالة أنها أسهمت في تقويض تفاهمات توحيد المناصب السيادية وانعكست سلبا على مسار العملية السياسية، مضيفا أن المجلس بذل جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية للمشاركة في الحوارات السياسية وطرح المبادرات الهادفة إلى الوصول لتوافقات تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأشار تكالة إلى أن المجلس قدم مبادرة لإجراء الانتخابات، لكنها لم تلق التفاعل المطلوب من الأطراف المعنية، مؤكدا تمسك المجلس بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز عام 2017، معتبرا ذلك استحقاقا وطنيا يتيح لليبيين اختيار وثيقة دستورية تمهد لاستقرار دائم.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن الحوار والتوافق يمثلان السبيل الأمثل لإنهاء الانقسام، مؤكدا انفتاح المجلس على المبادرات الجادة القائمة على الشراكة، بما يقود إلى إجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية.