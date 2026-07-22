تقرير اسرائيلي يكشف رفض مصر مهاجمة الحوثيين عسكريا

روسيا اليوم/ كشفت منصة "ناتسيف" الإسرائيلية عن تحركات مصرية سرية وخيارات عسكرية جاهزة لمواجهة أي تهديدات لقناة السويس. وأضافت المنصة العبرية أن مصر تمتلك قدرة عسكرية وبحرية كافية للتعامل مع هذا التهديد لكنها تفضل الحلول الدبلوماسية والقنوات السرية لمنع الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. وأشارت إلى أن الاستجابة المصرية المتوقعة تجمع بين الدبلوماسية والردع من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وسرية مع قيادة الحوثيين في اليمن بهدف تهدئة الميدان واستثناء الحركة البحرية المتجهة إليها ومنع الإغلاق الفعلي للمضيق.

وأوضحت المنصة أن مصر ترفض باستمرار الانضمام رسميا إلى تحالفات عسكرية غربية مثل عملية حارس الازدهار الأمريكية بسبب رغبتها في تجنب الظهور بمظهر المدافع عن المصالح الغربية أو الإسرائيلية وخوفا من أن تجعل الضربات المباشرة ضد الحوثيين سفنها هدفا مشروعا. وأكدت أن القاهرة تفضل العمل في إطار إقليمي عربي بما في ذلك خطط لإنشاء قوة مهام بحرية مشتركة مع السعودية لحماية جنوب البحر الأحمر.