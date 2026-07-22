وزيرا خارجية روسيا ومصر يجتمعان على هامش فعاليات "آسيان" الوزاري

روسيا اليوم/ عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مانيلا على هامش اجتماع "آسيان" الوزاري. ويأتي هذا الاجتماع على هامش فعاليات الاجتماع الوزراي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في العاصمة الفلبينية. وكان لافروف قد أجرى، في وقت سابق من يوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات مع وزراء خارجية كل من الهند، وباكستان، وبنغلاديش، والبرازيل، فضلاً عن مشاورات على المستوى الوزاري بصيغة "روسيا - آسيان". ومن المقرر أن يجري لافروف، يوم الخميس، مفاوضات في مانيلا مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو. وتضم رابطة "آسيان" إحدى عشرة دولة في جنوب شرق آسيا، وهي: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، وكمبوديا، وميانمار، وتيمور الشرقية.