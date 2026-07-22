لافروف: روسيا لن تنضم الى دعوات نزع السلاح النووي من الجزيرة الكورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تنضم بعد اليوم إلى دعوات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، في ظل ما تتعرض له كوريا الشمالية من ضغوط.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات وزارء خارجية "آسيان" في مانيلا: "كوريا الشمالية تتعرض للاستفزاز وهذه لعبة شديدة الخطورة وهناك أطراف تعمل على جرها للمواجهة. تعقيد الوضع والتخلي عن التفاهمات حول كوريا الشمالية سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

وأضاف: "في ظل الأجواء التي تشهدها المنطقة المحيطة بكوريا الشمالية، والتي تتسم بألاعيب عدوانية تنحو بوضوح نحو احتواء كوريا الشمالية، بل واستفزازها لأعمال عسكرية، فإننا لم نعد ننضم إلى الدعوات الداعية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية". ولفت لافروف إلى أن اللقاء الأخير مع نظيرته الكورية الشمالية في موسكو "ركز على تعزيز التعاون في مجال الدفاع وردع أي عدوان ضد أي من البلدين".