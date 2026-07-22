إدارة ترامب تجني 13 مليار دولار من نفط فنزويلا خلال 2026

روسيا اليوم/ حققت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيرادات تجاوزت 13 مليار دولار خلال 2026 من عائدات بيع النفط المستخرج في فنزويلا.

وجاء ذلك بحسب تقديرات لصحيفة "فايننشال تايمز" التي استندت لبيانات شركتي التحليل "كيبلر" و"أرغوس ميديا". وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات مبيعات النفط تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا. وخلال فترة العقوبات الأمريكية، كانت كاراكاس تبيع نفطها بخصومات كبيرة، وكان من المتوقع أن يحدث رفع العقوبات دفعة قوية للاقتصاد الفنزويلي، غير أن الصحيفة تشير إلى أنه "بعد ستة أشهر من السيطرة على الصناديق المالية، يقول الاقتصاديون إن مؤشرات التعافي الاقتصادي في فنزويلا ضعيفة إلى حد كبير، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تعيد كل الأرباح إلى كاراكاس".

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد ذكرت سابقا أن الأموال ستعود بالفائدة على مواطني الولايات المتحدة وفنزويلا على حد سواء، بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الفنزويلي.