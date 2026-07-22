زيلينسكي يعيد تدوير جنرالاته ويعيّن نائبا لرئيس الأركان أقاله سابقا

روسيا اليوم/ بدأت مسيرة سكيبيوك العسكرية عام 1998 في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، حيث تولى قيادة اللواء الثمانين المستقل للهجوم الجوي.

وفي فبراير من عام 2024، عينه زيلينسكي قائدا لقوات الهجوم الجوي، لكنه أقاله في صيف عام 2025 دون إبداء أسباب، وذلك في ظل عمليات إعادة هيكلة وتبديلات واسعة النطاق في قيادة القوات المسلحة.

وفي وقت لاحق، عُيّن سكيبيوك نائبا لرئيس الأركان العامة، وأشرف في هذا المنصب على تدريب الجنود. وبعد هجوم القوات الروسية على ميدان تدريب في تشيرنيغيف، والذي أسفر عن مقتل ما يصل إلى 300 عسكري، تولى سكيبيوك مسؤولية نقل تدريبات القوات الأوكرانية إلى تحت الأرض.

وكان زيلينسكي قد أعلن أمس إقالة ألكسندر سيرسكي من منصب القائد العام للجيش، وتعيين ميخائيل دراباتي المطلوب للعدالة في روسيا بتهم الإرهاب خليفة له.