ترامب يوافق على اتفاق نووي لمدة 30 عامًا مع السعودية

العالم/ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق رسميًا على اتفاق مهم مع السعودية يتيح لها تطوير برنامجها النووي، وقد يمهد الطريق أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

وأضافت الصحيفة أن الاتفاق الجديد، الذي تمتد صلاحيته لمدة 30 عامًا، تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ويهدف إلى منح الشركات الأمريكية الدور الرئيسي في تطوير البنية التحتية النووية السعودية، مع استبعاد المنافسين الأجانب من المشاركة في هذا المشروع. وبحسب ما أوردته مصادر صحفية، فإن الاتفاق يسمح للشركات الأمريكية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، شريطة أن تخلص دراسة أمريكية سعودية مشتركة إلى جدوى تنفيذ هذا المشروع.

ومن المتوقع أن يوقع هذا الاتفاق يوم الأربعاء كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. كما ينتظر أن يحال الاتفاق خلال الأيام المقبلة إلى الكونغرس الأمريكي لمراجعته، وسط توقعات بأن يواجه معارضة من عدد من أعضاء الكونغرس.