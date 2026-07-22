تحذير أميركي نادر من اشتعال حرب عصابات في "إسرائيل"

روسيا اليوم/ حذرت الولايات المتحدة الاميركية مواطنيها الساكنين في إسرائيل على خلفية تقارير، تفيد باحتمالية كبيرة أن تتصاعد حدة الاشتباكات والعنف بين جماعات الجريمة المنظمة الإسرائيلية المتنافسة.

وأوضحت السفارة الأمريكية في القدس في بيانها، يوم الأربعاء، أن مناطق التوتر تتركز بشكل رئيسي في أجزاء من مدن تل أبيب ويافا وهرتسليا، محذرة من أن هذه الأعمال قد تؤثر على سلامة المارة في المناطق التجارية، خاصة خلال ساعات المساء والليل. ودعت السفارة مواطنيها إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة، وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد تحركات أمنية أو نشاطا شرطيا مكثفا، والالتزام الصارم بتعليمات السلطات المحلية.