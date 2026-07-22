ستة آلاف موكب حسيني يستنفر جهوده لخدمة زوار الاربعين في ذي قار

* علي الزيدي يؤكد سعي الحكومة إلى تأسيس صندوق عراقي- ألماني

ذي قار - واع/ تشهد محافظة ذي قار حركة استثنائية وجهوداً مكثفة لخدمة الوافدين صوب كربلاء المقدسة، حيث انتشر نحو 6 آلاف موكب خدمي على طول الطرق الرئيسية، مجهزة بالكامل لتوفير الطعام والشراب والرعاية الصحية والمأوى لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) على مدار الساعة.

وأوضحت خادمة أحد المواكب، خديجة شريف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العمل يبدأ يومياً منذ الساعة الثانية فجراً بإعداد الخبز والشاي ووجبات الإفطار وتوزيعها على الزائرين، لتبدأ بعدها تحضيرات وجبتي الغداء والعشاء وتوفير الفواكه والعصائر"، مؤكدة أن "تقديم الضيافة يستمر دون انقطاع حتى ساعات الصباح الأولى".

من جانبه، أشاد الزائر الإيراني علي سريح، في تصريح لـ (واع)، بـ "الخدمات الممتازة المقدمة للزائرين"، مشيراً إلى أن "رحلته بدأت من منفذ الشلامجة الحدودي مروراً بالبصرة والتنومة وصولاً إلى ذي قار".

وثمن سريح "تعاون الأهالي والاستجابة السريعة للجهات الأمنية في توفير الحماية وسبل الراحة من مأكل ومشرب ومأوى"، مؤكداً أن "أصحاب المواكب يقدمون خدماتهم بإخلاص كبير يجسد معاني الإيمان والسير على طريق الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)".

إلى ذلك، قال الزائر مهدي الياسري، لـ (واع): إن "خدام الإمام الحسين (عليه السلام) من مختلف الفئات والأعمار يستعدون مبكراً لهذه المناسبة"، لافتاً إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة دفع أعداداً كبيرة من الزائرين إلى مواصلة المسير ليلاً، ما فرض على أصحاب المواكب مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان توفير كامل الاحتياجات للزائرين المتوجهين نحو كربلاء المقدسة".

بدوره، أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، مع رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر صخيل المالكي، أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري. وذكر المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبِه ببغداد، اليوم، ياسر صخيل المالكي، رئيس كتلة دولة القانون النيابية". وأضاف، أن "اللقاءُ تناول مستجداتِ المشهدِ السياسيِّ، واستكمالَ تشكيلِ الكابينةِ الوزاريةِ، بما يُسهمُ في تعزيزِ الأداءِ الحكوميِّ، ودعمِ حكومةِ رئيسِ الوزراء، علي الزيدي، في تنفيذِ برنامجِها، والتأكيدَ على أهميةِ الحفاظِ على الاستقرارِ السياسيِّ، وتوحيدِ الجهودِ لخدمةِ مصالحِ البلاد".

في جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أجرى مباحثات هاتفية مع المستشار الألماني، فريدريش مرتس، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات والقطاعات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة".

وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن "الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد"، لافتًا إلى أن "ألمانيا شريك اقتصادي مهم وهي مستمرة بدعم العراق".

وأشار الزيدي إلى "رغبة العراق بتوسيع ميزان المدفوعات الاقتصادي ودخول الشركات الألمانية للاستثمار"، مبينًا سعي الحكومة إلى "تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل مشاريع تطوير الصناعة العراقية من قبل الجانب الألماني".

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن "رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ووجّه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء لزيارة ألمانيا"، مؤكدًا دعم بلاده لـ "جهود الحكومة العراقية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أبدى استعداد الشركات الألمانية للاستثمار في العراق".