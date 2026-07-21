الامن النيابية: قواتنا المسلحة لن تتغاضى عن دماء الأبرياء

طهران-مهر:-أدان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي هجمات العدو على جنوب البلاد، مؤكدًا: "على أعداء الأمة الإيرانية الرشيدة أن يعلموا أن القوات المسلحة لن تتغاضى عن دماء الأبرياء".

نشر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، رسالة على صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على هجمات العدو، كتب فيها: "إن جرائم الولايات المتحدة في جنوب البلاد، مثل مدرسة ميناب، ومستشفى الأهواز لسرطان الأطفال، وقاعة لامرد الرياضية، والهجمات المتكررة على المناطق السكنية والمدنية، وغيرها، تدل على عجز ويأس الجيش الذي يدّعي حقوق الإنسان في مواجهة إيران، المنتصرة في حرب الأيام الاثني عشر ومعركة رمضان".

لطالما كان الجنوب الشامخ حصنًا منيعًا للدفاع عن إيران، وقلوب جميع أبناء وطننا هناك.

على أعداء الأمة الإيرانية الرشيدة أن يعلموا أن القوات المسلحة لن تتغاضي عن إراقة دماء الأبرياء وسيأثر عن هذه الدماء.