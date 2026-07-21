نعيم قاسم لخليل الحية: انتخابكم يؤكد استمرارية المقاومة

طهران-فارس:-الأمين العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يهنّئ خليل الحيّة بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، ويؤكّد أنّ انتخابه يجسّد استمرارية نهج المقاومة والقادة الشهداء.

وتوجّه الأمين العامّ لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحيّة، مؤكّداً أنّ انتخابه رئيساً للحركة في ظلّ الظروف الصعبة دليل على استمرارية المقاومة.

وفي رسالته إلى الحيّة، أضاف الشيخ قاسم: "نرى في قيادتكم استمراريةً للقادة الشهداء وعلى رأسهم المؤسس الشيخ أحمد ياسين".

وقال إنّنا في حزب الله ومقاومته الإسلامية "معكم ونؤيّدكم في أهدافكم لاستعادة الأرض والحقوق"، مردفاً: "واجهنا جميعاً حرب الكيان الإسرائيلي والطاغية الأميركي بثبات وتضحية".

وفي السياق، لفت الشيخ قاسم إلى أنّ "العدو لم يتمكّن من تحقيق أهدافه على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على طوفان الأقصى".

وهنّأ حزب الله، بانتخاب خليل الحيّة رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفاً للشهيد القائد يحيى السنوار.وأكّد الحزب، في بيان، أنّ هذا الانتخاب يحمل رسالة واضحة بأنّ الحركة لا تزال "حاضرة وقوية وموحّدة"، رغم الاغتيالات ومحاولات كسر إرادتها.