اليمنيون يمنعون مرور ناقلات النفط السعودية من باب المندب

طهران-تسنيم:- تم إرجاع السفن الباكستانية التي كانت تنوي عبور النفط السعودي عبر البحر الأحمر.

وافادت وكالات ان ناقلتي نفط باكستانيتين محمّلتين بالنفط السعودي غيرتا مسارهما في البحر الأحمر، وتتجهان حالياً للعودة نحو قناة السويس.

وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عودة ست سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة "الحصار بالحصار".

وفي وقت سابق من الثلاثاء ايضا تم الاعلان ان ناقلتي نفط باكستانيتين محمّلتين بالنفط السعودي غيرتا مسارهما في البحر الأحمر، وتتجهان حالياً للعودة نحو قناة السويس.