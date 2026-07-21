قوة الجوفضاء تسجل ليلة سوداء قاتمة لرادات ومنظومات الدفاع الجوي الاميركي في المنطقة

* تدمير رادار دفاع صاروخي وحظيرة مسيرات MQ9 ومنظومات صواريخ هيمارس في الكويت

*حرس الثورة يدمر البنية التحتية لمركز بيانات أمازون الاميركية في البحرين

* انفجار ناقلتي نفط بعد محاولتهما العبور من الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز

طهران-كيهان العربي:-اعلن الحرس الثوري انه رداً على العدوان الذي شنه الجيش الأمريكي الارهابي على المنشأة المدنية قيد الإنشاء في دار خوين، تم تدمير البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين بعدة صواريخ كروز.

وفيما يلي بيان العلاقات العامة للحرس الثوري رقم 39 حول عمليات "النصر 2":

أيها الشعب الايراني المسلم الشجاعبالتوكل على الله عز وجل، قاهر الظالمين، شنّت قوات الحرس الثوري، في إطار الموجة 24 من عمليلا "النصر 2"، ردًا على عدوان الجيش الأمريكي القاتل للأطفال على المنشآت المدنية قيد الإنشاء في دار خويين أمس، هجومًا صاروخيًا على البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين، ودمرتها باستخدام عدة صواريخ كروز.سيتم إبلاغكم، أيها الشعب الكريم، بتقارير إضافية عن هذه العملية العقابية.

كما أعلن حرس الثورة ، في بيان له، عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، جراء استهداف مقر تمركز قوات الجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال، في منطقة الركبان بالأردن.

وأفادت “إرنا” أن حرس الثورة الإسلامية أعلن امس الثلاثاء، في بيانه رقم "40": أيها الشعب الإيراني البصير واليقظ، الحاضر دوماً في الساحات، إن العمليات التأديبية التي يسطرها مجاهدو الإسلام ضد العدو الأمريكي تتواصل بنجاح وفي هذا الإطار، وضمن الموجة الرابعة والعشرين من عمليات ‘النصر الثانية’، نفذ مجاهدو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري هجوماً استهدف مجمعاً تؤوي فيه قوات الجيش الأمريكي الإرهابي والقاتل للأطفال في منطقة ‘الركبان’ بالأردن، ما أسفر عن مصرع عدد من الجنود الأمريكيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "أحرار العالم سيذيقون قریبا هؤلاء المجرمين الحربيين الجزاء العادل على ما اقترفته أيديهم".

واستهدفت القوات البرية للجيش الايراني بصواريخ أرض-أرض، منظومات صواريخ "هيمارس" للجيش الاميركي الارهابي في الكويت، وذلك في المرحلة الثامنة عشرة من عمليات "الصاعقة".

وافادت دائرة العلاقات العامة في الجيش الايراني في بيان اصدرته الثلاثاء: "ردّاً على الهجمات الصاروخية التي شنّها الشيطان الأكبر على مناطق من بلادنا، وقبل ساعة، وفي المرحلة الثامنة عشرة من عمليات "الصاعقة"، استهدفت القوات البرية للجيش الايراني، بصواريخ أرض-أرض، منظومات هيمارس الصاروخية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي المتمركزة في قاعدة عريفجان بالكويت."

هذا أصدر الحرس الثوري بيانًا أعلن فيه أن ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز قد توقفتا اثر تعرضهما لانفجار واشتعال النيران فيهما بصورة واسعة.

وأفادت العلاقات العامة في الحرس الثوري في البيان رقم 34 الثلاثاء: أيها الشعب الإيراني المؤمن والناهض، بعون الله تعالى واستلهاماً من وعيكم وصمودكم، يواصل رجال القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أداء مهمتهم في مراقبة مضيق هرمز.

وأضاف البيان: قبل ساعات، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتين لانفجار أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي الخطر لمضيق هرمز، بعد الاستناد إلى معلومات مضللة من الجيش الأمريكي. وقد أسفر الانفجار عن اندلاع حريق واسع في الناقلتين وتوقفهما عن الحركة.

وختم البيان بالقول: لقد بدأت العمليات العقابية ضد القواعد الأمريكية المعتدية على خلفية المخالفات البحرية، وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائجها في وقت لاحق.

كما أعلن الحرس الثوري في بيان له أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري سجلت قبل ساعات ليلة سوداء قاتمة لرادات ومنظومات الدفاع الجوي الاميركية في المنطقة، اذ تم في اطار عمليات "نصر 2"، بكلمة السر المباركة "يا رقية (س)"، تدمير رادار أمريكي في المحرق بالبحرين تدميراً كاملاً وإخراجه من الخدمة، كما تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي الأمريكية في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة بالتزامن معا.

وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري انه جاء في البيان رقم 35 الثلاثاء: أيها الشعب الإيراني العظيم والمجاهد، إن ملحمة حضوركم في الساحة وصمودكم الاستثنائي والمفعم بالحيوية على مدى 140 يوماً وليلة، قد منح مجاهدي الإسلام والمدافعين المضحين عن الوطن معنويات عالية، جعلتهم، بعون الله وتوفيقه، يواصلون صناعة الملاحم يوماً بعد يوم.

وأضاف البيان: قبل ساعات، انطلقت عملية واسعة نفذها مجاهدو الإسلام لمعاقبة الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، على خلفية زعزعة أمن مضيق هرمز والاعتداء على مناطق من الوطن.

وأصدر الحرس الثوري بيانًا أعلن فيه تدمير موقع رادار بعيد المدى، ومركز اتصالات، وأنظمة استقبال أقمار صناعية، ورادار دفاع صاروخي، وحظيرة طائرات مسيرة MQ9 .

وجاء في البيان رقم 36 للحرس الثوري الثلاثاء: يا شعب ايران الإسلامية العظيم والباسل؛ استكمالاً للعملية العقابية التي تقوم بها القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ، ولتمهيد السبيل للعمليات الجوية والصاروخية المكثفة في المرحلة الثانية من الموجة الرابعة والعشرين من عمليات "نصر 2"، تم الليلة استهداف موقع رادار بعيد المدى، ومركز اتصالات، وأنظمة استقبال أقمار صناعية، ورادار دفاع صاروخي تابع للجيش الأمريكي المتمركز في الكويت، وذلك بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تدميرها.

واضاف: كما تم استهداف حظيرة طائرات مسيرة من طراز MQ9 في قاعدة علي السالم، ما أسفر عن تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بعدد من الطائرات المسيرة.