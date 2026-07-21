عراقجي يؤكد دعم ايران لنضال الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال

طهران-ارنا:- هنأ وزير الخارجية عباس عراقجي، الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وأكد على استمرار دعم إيران الثابت للنضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

وقال عراقجي في رسالة تهنئة بعثها الى خليل الحية الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس: في هذه المناسبة، أُحيي ذكرى قادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية المناضلين والشهداء، بمن فيهم الشهداء العظام الشيخ أحمد ياسين، وإسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وأؤكد أن جهاد وايمان وثبات القادة والمقاومين والشعب الفلسطيني، هو سر النصر في نضال تحرير فلسطين.

واضاف: لا شك أن إجراء انتخابات داخلية لحركة حماس في ظل ظروف الحصار الصعبة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني الاحتلالي بحق الشعب الفلسطيني العظيم، يُعدّ نجاحاً عظيماً لحركة حماس.

وقال: في هذا الصدد، أؤكد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت لنضال الشعب الفلسطيني المشروع للتحرر من شر الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الذي يفرضه الكيان الصهيوني المرتكب للإبادة الجماعية.

وختم: أسال الله، لكم التوفيق والنجاح في مسؤوليتكم الجديدة في مواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة بقوة حتى تحرير أرض فلسطين المقدسة والقدس الشريف وتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة الحق الأساسي في تقرير المصير.