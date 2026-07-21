اخبروني في الرؤيا ان النفط نجس!

حسين شريعتمداري

1 – يعتبر ميجر جيكاك المعروف بالسيد جيكاك ! أحد عملاء المخابرات البريطانية الذي استخدم قبل الحرب العالمية الثانية في مدينة مسجد سليمان بايران.

تقمص شخصية راعي أغنام لسبع سنوات متظاهرا بالصمم والخرس حتى يتعلم اللغة المحلية ويتعرف على طقوس وعادات ابناء عشائر البختيار ومن بعد ذلك طرح نفسه كرجل دين ليصبح اماما لجماعة المصلين.

وروج بين الاهالي انه صاحب كرامات فكانت واحدة من حيله انه دعا الناس الى المسجد ليخبرهم انه رأى في المنام الامام علي يقول له ان هذه المادة السوداء – اي النفط – نجسة فلا يقترب من هذه المادة النجسة الا الاجانب لانهم لايصلون ولايصومون !وبذلك ابرم الموظف البريطاني الذي اكتشف النفط في هذه المنطقة من البلاد صفقة ل 99 عاما مع الحكومة القاجارية لينفرد البريطانيون بريع النفط ووفر ارضية للنهب وحرمان الاهالي من مورد اقتصادي كبير في ذلك الوقت.

2 – نعود لنلقي نظرة على اهمية مضيق هرمز حسب تقييم اصحاب الراي وكيف ان للمضيق دورا حيويا في الحرب الدائرة مع اميركا وحلفائها.

- رئيس مؤسسة البحوث والدراسات في الشرق الاوسط:

ان الرئيس الاميركي بضغطه على الايرانيين ومحاصرة مضيق هرمز

قد حول ايران الى رابع قوة عالمية.

- مجلس العلاقات الخارجية الاميركية:

خلال الحرب كشف الاميركيون والاسرائيليون عن سلاح اهم من السلاح النووي وهو سلاح مضيق هرمز.

- هارتس:

ان ترامب الفت ايران الى اهمية مضيق هرمز.

فسلاح ردعي مثل القنبلة الذرية وهو ممر مائي ضروري لانعاش الاقتصاد.

- اسوشيتدبرس:

وفر مضيق هرمز فرصة لمصدر مالي لايران وكذلك الترسانة النووية.

- المحلل الاميركي استيون كالينسون:

ان حربا كلفت مليارات الدولارات علينا واستلت ما يملكه الاميركيون اضحت المصدر المالي الجديد بالنسبة لايران من خلال اهمية مضيق هرمز الذي بات له دور القنبلة النووية في الحروب.

- صحيفة هيل الاميركية:

ان هيمنة ايران على مضيق هرمز لهو اهم من الناحية الاستراتيجية من السلاح النووي وبالامكان ان يوفر المصدر المالي لايران.

- وكالة يونايتدبرس:

ان ايران بعد هذه الحرب قد حصلت على الية جديدة باسم مضيق هرمز.

الذي بات كسلاح نووي ومصدرا للكسب.

- رويترز:

ان مضيق هرمز كعنوان حيوي لممر مائي عالمي وتحوله لوسيلة ضغط

ايرانية قبال التهديدات الاجنبية.

- يديعوت احرونوت:

ان السيطرة على مضيق هرمز مكن ايران دون الحاجة الى تفوق عسكري كامل اعمال الضغط الاقتصادي والسياسي على اميركا وحلفائها لتغيير معادلات الحرب.

- المحلل الباكستاني نجم علي: ان آلية الضغط تتغير باستمرار. فالعالم عرف ان ايران متى ما ارادت تقوم بادارة مضيق هرمز.

- توم بيتمن مراسل قناة بي بي سي:

ان ايران برهنت ان بامكانها ايقاف ترامب. فآلية السيطرة على مضيق هرمز من قبل ايران عامل مزعزع بالنسبة لترامب.

- وول ستريت جورنال:

ان الية مضيق هرمز مهمة بقدر الصواريخ والبرنامج النووي.

- نيويورك تايمز:

ان ايران حصلت على الية ضغط في المعادلات الاقتصادية العالمية والاقليمية باسم مضيق هرمز.

3 – ولننظر الى اراء المتاثرين بالغرب وبعض ادعياء الاصلاح:

- ان البحث التاريخي في الهيمنة على المضيق هو لعب بالكلمات!

فعلى ايران ان لاتبدي حساسية من هذا الامر وحيال المسارالعماني!

- تخلوا عن قضية ادارة مضيق هرمز فهي قد جلبت لنا المتاعب وحشدت دول المنطقة والعالم ضدنا وحتى الاصدقاء صاروا يعادوننا!

- ينبغي ان لا يغلق المضيق من قبل ايران فهذا سيدمر القوة البحرية والصاروخية لايران ويضع اميركا والصين والهند والدول العربية في جبهة مواجهة مع ايران.

- ويدعي آخرون: ان ما يعود علينا من المضيق هو القليل جدا ولذا ينبغي ان تفتح ايران المضيق.

- ان ادارة المضيق وهم لاينفع ! وعلى المسؤولين ان يضعوا حدا لذلك!

- ان الافراط في استخدام ورقة المضيق سيؤدي لخسرانه.ففي المنطق تكون القدرة الاقتصادية عكس هذا المنهج قياسا للواقع ولذا من الحكمة ان نغض النظر عن اعمال السيادة على مضيق هرمز!

- ان اعمال السيادة على المضيق وغلقه تيه لانفع فيه وينبغي ان لايستمر ذلك!

4 – لنقارن الان اقرار الاعداء بدور مضيق هرمز الردعي والذي يشبهونه بالقنبلة الذرية وما يعود على بلدنا منه مع تصريحات المتاثرين بالغرب واراء بعض ادعياء الاصلاح! اليس هؤلاء بالطابور الخامس واذناب اميركا و"اسرائيل" تقمصوا دور المحلل والمستشار وجماعة كذائية وحزب! لذا فان التعامل مع هؤلاء من وظيفة قوى الامن والسلطة القضائية وينبغي اعلام الشعب ما الذي تم فعله او سيتم!