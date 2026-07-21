البنتاغون: إصابة 100 عسكري أميركي في الهجمات الإيرانية الاخيرة!

طهران-ارنا:- صرّح شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في بيان له، أنه منذ 7 يوليو/تموز، أُصيب 100 عسكري أمريكي في هجمات متفرقة شنّتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على قواعد اميركية في المنطقة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" ادعى بارنيل: ان "معظم هؤلاء العسكريين أُصيبوا بجروح طفيفة، وقد عاد معظمهم إلى الخدمة".

وأضاف: "كانت الإصابات التي لحقت بالغالبية العظمى من هؤلاء العسكريين طفيفة" حسب زعمه.

وكان البنتاغون قد أفاد سابقًا، في آخر تحديث لقاعدة بيانات الإصابات، بإصابة 13 عسكريًا أمريكيًا آخر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجرحى إلى 427 في الحرب ضد ايران.

وبحسب التقرير، من بين 14 قتيلًا في الجيش الاميركي جراء العدوان على إيران، خلال العملية الأمريكية المسماة بـ"الغضب الملحمي"، قُتل سبعة في الأيام الأولى للحرب وفي هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في الكويت والسعودية، وقُتل ستة آخرون في حادث تحطم طائرة تزويد بالوقود في العراق، كما قُتل طيار في القوات البحرية الاميركية في يوليو/تموز الماضي في حادث تحطم مروحية في بحر العرب.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة (سنتكوم) أن إيران استهدفت مواقع وقوات أمريكية في البحرين والكويت وقطر والأردن خلال هجماتها في الأسبوع الماضي.

وحسب اعتقاد الكثير من الخبراء تتجاوز الخسائر البشرية للجيش الاميركي الارهابي في الحرب ضد ايران الارقام المعلنة بكثير حيث يجري التعتيم على الارقام الحقيقية خوفا من ردود الفعل في الداخل الاميركي.