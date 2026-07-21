تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة بين كييف وموسكو

حرب الاستنزاف بين موسكو وكييف تدخل مرحلة أكثر تعقيدا واتساعا، مع تصاعد متسارع للهجمات المتبادلة واعتماد متزايد على الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمقين الروسي والأوكراني.

وفي أحدث حلقات التصعيد، شهدت مقاطعة موسكو هجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيّرة، أسفرت عن اندلاع حرائق ضخمة في منشأة نفطية بمدينة نوغينسك ومستودعات تابعة لشركة 'وايلدبيريز' في مدينة إليكتروستال، وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة وثقت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيفة.

وأعلنت السلطات الروسية إصابة عشرات الأشخاص، بينهم مصابون في الهجوم على المستودعات وخزان النفط، مع استنفار فرق الطوارئ وعمليات الإطفاء في المواقع المستهدفة.