واشنطن تصدر تحذيرا لمواطنيها للاستعداد لإلغاء الرحلات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تحذير عالمي للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ودعت الوزارة مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق الدوري للمجال الجوي وحدوث اضطرابات محتملة في السفر.

كما طالبت الوزارة الأمريكيين بمتابعة التنبيهات الأمنية الصادرة عن السفارات والقنصليات، وتعليمات السلطات المحلية، والأخبار للاطلاع على آخر التطورات العاجلة. وحثت الوزارة الأمريكيين الموجودين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها.