قاآني يهنئ انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحماس

طهران-فارس:-أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني في رسالة تهنئة بمناسبة انتخاب الدكتور خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحماس أن المقاومة الإسلامية اليوم، أقوى من أي وقت مضى، ستواصل مسارها الشامخ.

وجاء في رسالة العميد قاآني: "أتقدّم بالتهنئة بانتخاب الدكتور خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحماس، وأخصّ بالتهنئة شخصيات حماس الكبار، وجميع مجاهدي هذا التيار العظيم للمقاومة الإسلامية.

فباختيارهم شخصية تمثّل رمزاً للمقاومة والشهادة، أثبتوا مرّة أخرى تمسّكهم باستمرار مسار المقاومة الإسلامية".

واضاف العميد قاآني: على الكيان الصهيوني أن يقرّ بأنه، رغم كل الجرائم التي ارتكبها، لم يتمكّن من وقف المقاومة، بل إن المقاومة الإسلامية اليوم، أقوى من أي وقت مضى، ستواصل مسارها الشامخ."