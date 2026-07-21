قائد الشرطة: رضا الزوار هو المؤشر الأهم لنجاح مهام أربعينية الإمام الحسين (ع)

طهران/إرنا- أكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، أن رضا الزوار يمثل المعيار الأهم لتقييم نجاح تنفيذ مهام أربعينية الإمام الحسين (ع)، مشدداً على أن كافة الإجراءات والخطط المعتمدة لن تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما يلمس الزوار خدمات الشرطة على أرض الواقع من خلال رحلة تتسم بالسهولة والأمان والانسيابية.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء، أكد العميد "رادان" أن كوادر الشرطة قد استنفرت بكامل طاقتها لتقديم أرقى مستويات الخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين (ع) خلال مراسم الأربعين.

وأشار القائد العام لقوى الأمن الداخلي إلى شعار "رحلة سهلة وآمنة وغير مكلفة لزوار الأربعين"، مضيفاً: يجب أن تصبّ كافة التخطيطات في اتجاه رفع مستوى رضا المواطنين، لأن نجاح مهمة الأربعين لا يكتسب معناه الحقيقي إلا بتحقيق رضا الزوار.

واكد على ضرورة استمرار التنسيق مع المسؤولين العراقيين لتسهيل حركة الزوار - ولا سيما فيما يتعلق بالاستخدام الكامل لنظام "سجاد" - مشيرا إلى أن التطبيق الكامل لهذا النظام سيؤدي دورا مهما في تقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الزوار عبر الحدود.

كما شدد العميد رادان على الجاهزية التامة للشرطة والقوى الامنية لمواجهة كافة الظروف والسيناريوهات المحتملة، بما في ذلك تعزيز أمن مسارات التنقل، والحد من الحوادث المرورية، والإدارة الذكية لحركة السير، والارتقاء بمستوى الخدمات الحدودية، فضلاً عن التأهب الكامل للقوات العملياتية في الميدان.