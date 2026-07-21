قائد بحرية الجيش الايراني: الجمهورية الإسلامية صامدة بفضل دماء الشهداء

طهران/ارنا- قال قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال “شهرام إيراني”: إن صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه الأعداء إنما هو بفضل دماء الشهداء الطاهرة وتضحيات الرفاق الذين دافعوا بإيمان وإخلاص عن مُثُل الثورة الإسلامية.

وجاء خلال كلمة ألقاها الأدميرال إيراني في حفل تأبين وتكريم شهداء القوات البحرية للجیش في حرب رمضان( العدوان الصهیو الأمریکي علی ایران)، والذي أُقيم في مدينة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران) بحضور عدد من أسر الشهداء.

وأشار قائد سلاح البحر إلى استشهاد عدد من منتسبي القوات البحرية للجیش في اعتداءات العدو، مؤكداً أن هؤلاء الشهداء أحبطوا مخططات العدو بتضحياتهم، وأثبتوا مرة أخرى أن القوات البحرية للجيش ستواصل مهامها بكامل اقتدارها رغم جميع التهديدات.

وفيما يتعلق بمتابعة الجوانب القانونية للجريمة المرتكبة بحق منتسبي القوات البحرية، قال: إن جميع أبعاد الحادثة تُتابع حالياً عبر القنوات القانونية والدولية، ويجب أن يكون مرتكبو هذا العمل مسؤولين عن جريمتهم.