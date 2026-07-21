قائد سلاح البر لحرس الثورة: القوات المسلحة مستعدة للرد على أي أعمال عدائية

طهران/ارنا- قال قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد "محمد كرمي" خلال تفقده للوحدات العملياتية التابعة لـ "مقر المدينة المنورة ": إن الشعب والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي أعمال عدائية من جانب الجيش المعتدي.

وقام العميد "كرمي" الثلاثاء عقب زياراته الميدانية للمناطق الساحلية والجزر الاستراتيجية في الخليج الفارسي، بتفقد الوحدات العملياتية التابعة لـ "مقر المدينة المنورة".

وأشار العمید كرمي إلى المكانة الحساسة لهذه المناطق في الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، مؤكداً أن "الجاهزية المستمرة والتدريبات التخصصية والحضور المهيب لوحدات القوات البرية في الحرس الثوري، الركيزة الأساسية للأمن المستدام في مياه الخليج الفارسي"، مضيفا ان "المقاتلين الشجعان قد شكلوا في هذه المنطقة، بالاعتماد على الروح الجهادية واليقظة الدائمة، سدا منيعا في وجه أطماع الأعداء."

وأكد في إشارة إلى النهج العدائي للجيش الأمريكي في المنطقة:أن القوات البرية لحرس الثورة تراقب بدقة التحركات العابرة للمنطقة وتعمل باستمرار على إعادة تنظيم وتعزيز قدراتها الدفاعية بهدف تحييد أي تهديد محتمل.

وأضاف: إن الشعب والقوات المسلحة بفضل الله على أهبة الاستعداد للرد على أي أعمال عدائية من جانب الجيش المعتدي وسيكون الانتقام لدماء القائد الشهيد والقادة الشهداء في القريب العاجل.