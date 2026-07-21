لجنة حقوق الإنسان: استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

طهران /ارنا- أكدت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والالتزامات الدولية للدول في حماية المدنيين.

وأدانت اللجنة في بيان له بشدة الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على إيران، ولا سيما تلك التي استهدفت محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزکان وسيستان وبلوشستان ( جنوبي البلاد)، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار هذا البيان إلى أن الحق في الحياة هو الحق البشري الأساسي، وحجر الزاوية لجميع الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. هذا الحق معترف به رسمياً في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدول ملزمة باحترام هذا الحق وحمايته. وإن الحرمان التعسفي من الحياة، لا سيما بحق المدنيين، يعد انتهاكاً صارخاً لهذه الالتزامات الدولية.

وأضاف البیان: إن الاعتداءات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين عاديين، بمن فيهم نساء وأطفال، تعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، وللمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وللالتزامات الدولية للدول في حماية المدنيين.

كما أدانت اللجنة بشدة صمت وازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الحکومات والمؤسسات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها لا تبدي رد فعل فعال ومتناسب تجاه مقتل المدنيين والعدوان على البنى التحتية المدنية.

وفي ختام البيان، دعت لجنة حقوق الإنسان الإيرانيةلإ الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وسائر الهيئات الدولية المعنية، إلى إدانة هذه الاعتداءات، وإلزام الولايات المتحدة باحترام التزاماتها الدولية، واتخاذ خطوات لوضع حد للإفلات من المساءلة عن هذه الانتهاكات الجسيمة.