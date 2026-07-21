متحدثة الحكومة: جريمة العدو في مدرسة “ميناب” كشفت عن طبيعته الحقيقية

طهران /ارنا- أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني"، خلال زيارتها إلى محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)، أن الجريمة التي ارتكبها العدو في مدرسة بمدينة ميناب كشفت عن طبيعته الحقيقية مشددة على أن الحكومة تقف إلى جانب المتضررين من الحرب وعوائل الشهداء.

وخلال زيارتها التفقدية للمحافظات الجنوبية والتي شملت خوزستان وصولاً إلى ميناب بمحافظة هرمزکان، قالت مهاجراني: لقد تحولت ميناب اليوم إلى كربلاء إيران، حيث كشف الأعداء عن وجههم الخبيث بكل وضوح.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: سأستمر في هذا المسار لتسليط الضوء على كيفية التغلب على هذا العدو الوحشي وعديم الرحمة، من خلال تلاحم الشعب والحكومة ووقوفهما صفاً واحداً.

من جهة ثانية صرحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" إنه وبفضل جهود الأجهزة التنفيذية، تم فتح الطرق المتضررة في جنوب البلاد، ورغم بطء حركة المرور، فإن تقديم الخدمات للشعب مستمر دون انقطاع.

وذلك خلال زيارتها إلى المناطق الجنوبية في محافظة سيستان وبلوشستان الثلاثاء، قالت: قبل وصول أعضاء الحكومة إلى المنطقة، وبجهود زملائنا في وزارة الطرق والتنمية الحضرية، تم فتح الطرق، والآن تسير حركة المرور، وإن كانت ببطء.

وأشارت إلى الهجمات الأخيرة التي شنها العدو على بعض البنى التحتية، مضيفة: كان الهدف من هذه الهجمات تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وخلال الهجوم على الجسور، استُشهد عدد من مواطنينا.

وتابعت المتحدثة باسم الحكومة: رغم هذه الظروف، تستمر عملية تقديم الخدمات في مختلف القطاعات، والأجهزة المعنية في المنطقة تواصل عملها في تقديم الخدمات.

واضافت: بطلب خاص من رئيس الجمهورية، زرت جنوب البلاد للاطلاع عن كثب على سير تقديم الخدمات، وتقدير جهود القوات الموجودة في الميدان، ونقل تحيات وتقدير الحكومة إلى العاملين في تقديم الخدمات والاهالي الصامدين في هذه المنطقة.

وكانت مهاجراني قد وصلت، في إطار زيارتها الى المحافظات الجنوبية والمناطق المتأثرة بالحرب، ظهر يوم الثلاثاء الى سيستان وبلوشستان، وكان في استقبالها فور وصولها علي رضا شهركي، نائب المحافظ للشؤون السياسية والاجتماعية.

يُذكر أن من أبرز برامج زيارة المتحدثة باسم الحكومة إلى المحافظة، لقاء عائلات الشهداء الكرام، وتفقد البنى التحتية المتضررة، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية في سيستان وبلوشستان.