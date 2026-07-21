مسؤول باكستاني يشيد بصمود الشعب الإيراني خلال الحرب المفروضة الأخيرة

اسلام آباد/ارنا- أشاد رئيس لجنة التعليم العالي في باكستان " احمد اختر" بروح المقاومة لدى الشعب الإيراني في وجه الحرب المفروضة التي استمرت 40 يوما، معربا عن تضامنه إثر استشهاد قائد الثورة الإسلامية، قائلا: إن إيران بلد صديق وشقيق لنا، وجميع شعب باكستان يقف في هذه اللحظات الصعبة إلى جانب إخوته الإيرانيين.

وخلال لقاء رئيس لجنة التعليم العالي في باكستان " احمد اختر"، "حسين سيمائي صراف"، وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، قدم تعازيه للحكومة والشعب الإيراني باستشهاد قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (رض).

وأكد أن "صمود وثبات الشعب الإيراني خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً كان فريداً من نوعه، ونحن في باكستان نعلن دائماً عن دعمنا وتضامننا مع الإخوة والأخوات الإيرانيين".

وأعرب هذا المسؤول الباكستاني عن سعادته بحضور وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العلمية لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، قائلا: إن مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين إيران وباكستان جدير بالثناء، ونحن نطلب من المسؤولين الإيرانيين تسهيل هذه التفاعلات.

وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات وقدرات البلدين في سبيل تعميق التبادلات العلمية والجامعية، وكذلك الروابط الشعبية.

ومن جانبه، وفي هذا الاجتماع، اعرب وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، عن امتنانه للمواقف القوية لحكومة باكستان ودعم شعب هذا البلد للشعب الإيراني خلال أيام الحرب الصهيو-امريكية المفروضة، قائلا: إن آية الله العظمى السيد مجتبى خامنئي(حفظه الله)، قائد الثورة الإسلامية، قد أشار في رسالته الأولى إلى باكستان، مما يدل على أهمية تعزيز العلاقات الحالية بين البلدين الجارين أكثر من أي وقت مضى.

وشدد "سيمائي صراف" على أن "الروابط الشعبية القوية تمثل عاملا مهما في توسيع نطاق التعاون المتبادل، ونحن نعتقد أن الشعب الإيراني يعتبر شعب باكستان إخوة مقربين له، وبالمقابل، فإن محبة وود الباكستانيين لإيران وشعبنا كانت دائما واضحة للعيان".

وقال: لقد قامت باكستان بدور وساطة دؤوب وأخوي خلال الحرب الصهيو-امريكية العدوانية، ونحن نقدر جهود مسؤولي هذا البلد الجار، على أمل أن يتم اقتلاع جذور الأعداء والمعتدين من المنطقة.

وأضاف وزير العلوم: تعرضت 30 جامعة في إيران لهجمات وحشية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، كما استشهد 10 أساتذة جامعيين و200 طالب إيراني في هذه الهجمات العدوانية.

وشدد على أنه "يجب توسيع سقف التعاون الجامعي بين البلدين. ونظرا للتفاعلات الوثيقة بين إيران وباكستان، فمن الجدير الاستفادة من جميع القدرات المتاحة للتبادلات العلمية والتعليمية".