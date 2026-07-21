وزير الداخلية يلتقي كبار المسوؤلين الباكستانيين في إسلام آباد

طهران-مهر:-عقد وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية ثاني اجتماع عمل له في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم الثلاثاء، عُقد اللقاء في قصر رئاسة الوزراء الباكستانية بمدينة إسلام آباد.

وكان إسكندر مؤمني قد عقد في أول اجتماع عمل له لقاءً مع المشير "عاصم منير"، قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية.

كما التقى ايضا أيضاً بالسيناتور "محسن رضا نقوي"، وزير الداخلية الباكستاني.

يذكر ان وزير الداخلية قد قام صباح امس الثلاثاء بزيارة النصب التذكاري التاريخي في مدينة إسلام آباد، حيث وضع إكليلا من الزهور تكريما لشهداء ومؤسسي دولة باكستان.

ورافق "إسكندر مؤمني" خلال مراسم الزيارة كل من السيناتور "طلال شودري"، وزير الدولة للشؤون الداخلية في باكستان، ورضا أميري مقدم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان.

كما حضر عدد من أفراد الحرس الوطني الباكستاني لاستقبال الوفد الإيراني رفيع المستوى.