اسلامي: صناعة ايران النووية بمعناها الحقيقي إرث الإمام الشهيد

طهران-فارس:-أكد نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي أن "الصناعة النووية هي إرث الإمام الشهيد بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، قائلاً: "حتى لو قصفونا ألف مرة، فبفضل الله تعالى، سنحقق أهدافنا؛ وبهذا نكون قد وفينا بما وعدنا به، واعلموا أننا سنفي بوعودنا على نحو أقوى".

واقيمت امس الثلاثاء مراسم تابين الامام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي والشهداء من اهل بيته ، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي غلام علي حداد عادل، وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية، ومنتسبي الصناعة النووية، وذلك في مسجد الشهداء التابع للمنظمة.

وأكد اسلامي قائلاً: "إن الصناعة النووية، بمعناها الحقيقي، هي إرث الإمام الشهيد. وعندما نتأمل التاريخ، ندرك أن مصير الطاقة الذرية في البلاد يعود إلى توجيهات الإمام الشهيد، وبتوجيهاته قاد هذه الصناعة نحو ازدهار ونمو متواصلين."

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية قائلاً: "إن النمو المتواصل، بمعناه الحقيقي، يتضمن ثلاث كلمات أساسية: الإيمان، والإرادة، والثقة؛ وهي كلمات لطالما أكد عليها قائد الثورة الإسلامية الشهيد."وأوضح قائلاً: "ينبغي تفسير هذه الكلمات على النحو التالي: الإيمان بالقدرة، والإرادة، والثقة، وفي رأيي، يجب أن نكون على ثقة بأننا سنُرزق بالتوفيق والنجاح. ويتجلى الإيمان والإرادة والثقة في الصناعة النووية اليوم."

وتابع نائب رئيس الجمهورية: "إنّ الرؤية الثاقبة والحكمة والرؤية الحكيمة للإمام الشهيد في بناء القدرات والبنية التحتية اللازمة، فضلاً عن غرس إرادة متواصلة تُشكل حافزاً مستمراً قائماً على إيمان راسخ، كان لها أثر بالغ في تمكين الصناعة النووية من التقدم بنجاح والمساهمة الفعّالة في تحقيق أهدافها".

وقال: "الأهم بالنسبة لنا هو العودة إلى الرؤية الأصلية والعزيمة التي أرساها إمامنا الشهيد؛ واليوم، في هذا المكان المقدس، أقسم أنا وزملائي أمام الله تعالى أننا عازمون على العمل حتى آخر رمق لتحقيق مُثُل الثورة الإسلامية؛ حتى لو قصفونا ألف مرة، فبفضل الله تعالى سنحقق أهدافنا؛ وبهذا نكون قد وفينا بما وعدنا به، واعلموا أننا سنفي بوعودنا على نحوٍ أقوى، وبإذن الله سنبلغ ذروة التقدم لنُحدث أثرًا أكبر في حياة شعبنا العزيز".