الخطوط الجوية الإيرانية تتخذ تدابير تشغيلية لخدمة زوار الأربعين الحسيني

طهران/ارنا- أعلن معاون الخدمات المطارية في شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما) “عليرضا جهانشاهي”، عن اتخاذ سلسلة من التدابير التشغيلية لتقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني في مطار الإمام الخميني (ره) الدولي، مردفاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل إجراءات القبول، وتقليص فترة الانتظار للمسافرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف أقسام المطار.

وصرح “جهانشاهي” الثلاثاء، في مقابلة مع وكالة “إرنا”، بشأن استعدادات الخدمات المطارية لمسیرة الأربعين، قائلاً: عبر زيادة الكوادر التشغيلية، وتعزيز منصات استقبال المسافرين، والتنسيق الوثيق بين الوحدات المعنية - بما فيها الخدمات الأرضية والشحن والخدمات الخاصة - بذلنا قصارى جهدنا لضمان إتمام إجراءات القبول، وتسليم الأمتعة، وإصدار بطاقات صعود الطائرة، وتوجيه الزوار نحو بوابات المغادرة بأقصى سرعة وانسيابية ممكنة.

وأشار جهانشاهي إلى الخطط الموضوعة لرحلات العودة من النجف الأشرف، مضيفاً: هناك تنسيق مستمر بين محطة النجف، ومركز عمليات التحكم، والخدمات المطارية، وأطقم الطائرات؛ بهدف إدارة جدول الرحلات، وتسريع إجراءات قبول المسافرين، وتبادل معلومات الطيران في الوقت المناسب، لضمان إتمام عمليات عودة الزوار بمزيد من الانسيابية والنظام.