الكرملين: روسيا لا تعول على تحسن العلاقات مع لندن حتى بعد ستارمر

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تستبعد تحسن العلاقات مع لندن بعد تولي آندي بورنهام منصب رئيس الوزراء البريطاني، وتعهداته باستمرار دعم كييف.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا ينوي إجراء أي اتصال مع بورنهام، وأن روسيا اطّلعت على تصريحاته التي ركزت على دعم كييف "ونيته فعل كل شيء لمواصلة الحرب"، مما يعزز القناعة بأن العلاقات مع لندن لن تشهد أي تحسن في الفترة المقبلة

وعن العملية العسكرية في أوكرانيا، جدد بيسكوف التأكيد أن الهدف الأساسي منها ضمان عدم وجود أي قوات لحلف الناتو على الأراضي الأوكرانية، وأن موسكو ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.