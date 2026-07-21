انحسار مخاوف التضخم يرفع أسعار الذهب

موسكو / وكالات: ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع انحسار المخاوف من زيادة التضخم وتراجع أسعار النفط في ظل الأنباء عن جهود دبلوماسية للتهدئة بين الولايات المتحدة ​وإيران.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.53% إلى 4077.40 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.73% إلى 4077.49 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وتراجعت أسعار النفط امس الثلاثاء بعد تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات ⁠المتحدة وإيران لوقف المواجهة.

وأدى أحدث تصعيد في صراع الشرق الاوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى لها ​منذ أكثر من شهر، مع ​تزايد الأصوات بين صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم المستمر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.