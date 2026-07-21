انحسار مخاوف التضخم يرفع أسعار الذهب
موسكو / وكالات: ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع انحسار المخاوف من زيادة التضخم وتراجع أسعار النفط في ظل الأنباء عن جهود دبلوماسية للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.53% إلى 4077.40 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.73% إلى 4077.49 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وتراجعت أسعار النفط امس الثلاثاء بعد تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف المواجهة.
وأدى أحدث تصعيد في صراع الشرق الاوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مع تزايد الأصوات بين صانعي السياسات التي ترى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمكافحة التضخم المستمر.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.