طهران تدعو العالم لـ"عدم التسامح المطلق" مع أي عدوان على المنشآت النووية السلمية

طهران-ارنا- طالبت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، في بيان أصدرته عقب الهجوم الأمريكي العدواني على منشأة دارخوين النووية قيد الإنشاء، المجتمع الدولي بتبني سياسة “عدم التسامح المطلق” تجاه أي هجوم يستهدف المنشآت النووية السلمية والخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها.

وجاء في هذا البیان: إن الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد 19 تموز/يوليو 2026، استهدفت منشأة دارخوين النووية قيد الإنشاء والتي تُعدّ أحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني، بعدد من المقذوفات.ويمثل هذا العدوان، الذي يُعتبر الموجة الـ 18 من الاعتداءات المماثلة على المنشآت النووية السلمية والخاضعة للرقابة في إيران منذ بدء العدوان المشترك للولايات المتحدة والكيان الصهيوني علی ایران في حزيران/يونيو 2025، دليلاً ساطعاً آخر على أن هذه الممارسات الدولية الخاطئة تهدف إلى تدمير البنى التحتية المدنية لدولة ما، لمجرد مقاومتها القوية للظلم ورفضها الاستسلام غير المشروط.كما تؤكد هذه الاعتداءات مجدداً أن جميع روايات المعتدين، تحت مسميات مثل “مخاوف الانتشار النووي”، ليست سوى أكاذيب ومعلومات مضللة وخداع يهدف فقط إلى تبرير أهدافهم غير المشروعة.

وأضاف البيان: إن مثل هذه الهجمات، التي تُعد انتهاكات جوهرية لمبدأ حظر العدوان، وهو قاعدة آمرة في القانون الدولي، تثير قلقاً بالغاً؛ لا سيما وان استهداف المراكز والمنشآت النووية السلمية والخاضعة للرقابة قد بدأ يتجه نحو التطبيع، وخصوصاً في ظل الأداء القاصر للمؤسسات الدولية المعنية، في حين أن المسايرة مع المعتدين، بما في ذلك من خلال الصمت والتقاعس، تشجعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات بوحشية متزايدة، فمن الجلي أن استمرار هذا النهج الخطير والمتسارع سيضر بالتنمية الاقتصادية العالمية ويقوض ثقة الدول في الاستخدام الآمن للعلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

وتابع البيان: يؤكد هذا الأمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والدول، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل فوري لإدانة هذه الهجمات واتخاذ إجراءات فعالة ضدها، لكونها تمثل خرقاً أساسياً للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأکدت الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن ایران على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذا الصدد، وجه مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة النوویة الإيرانية رسالة إلى المدير العام للوكالة، طالب فيها باتخاذ إجراءات فعالة ومناسبة ضد مثل هذه الاعتداءات التي تهدد مصداقية المعايير العالمية لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وختم البيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحماية القاطعة لمصالحها الوطنية وحقوقها السيادية، وإن منع أي هجوم على المنشآت النووية السلمية والخاضعة للرقابة يظل مسؤولية جماعية عالمية، ويجب على العالم أن يتبنى سياسة “عدم التسامح المطلق” تجاه مثل هذه الأعمال غير القانونية.