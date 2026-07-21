عارف: القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد تقوم على التقدم العلمي والتقني

طهران-إرنا:-أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف أن القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد تقوم على التقدم العلمي والتقني، مشدداً على أن إيران لا تستأذن أحداً في تطوير التقنية، لكنها تضع إنجازاتها تحت تصرف الدول الصديقة.

وفي اجتماع لهيئة تطوير التقنية والذكاء الاصطناعي اعرب عارف عن تقديره لأداء العلماء والناشطين في مجال العلم والتقنية، وقال: إن الإنجازات العلمية للبلاد، لا سيما خلال العامين الماضيين وبعد حرب الـ ١٢ يوما، قد فاقت التوقعات، وتمكنت في فترة قصيرة من تلبية احتياجات البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد تقوم على التقدم العلمي والتقني، مشدداً على أن إيران لا تستأذن أحداً في تطوير التقنية، لكنها تضع إنجازاتها تحت تصرف الدول الصديقة.

ودعا عارف إلى تعاون دول المنطقة لمنع استخدام أراضي بعض الدول الإسلامية ضد إيران.