عراقجي: استضافة المكسيك للمنتخب الإيراني كانت رمزاً لحسن النية والاحترام المتبادل

طهران/ إرنا- اشاد وزير الخارجية "عباس عراقجي" بالاستضافة الكريمة التي قدمتها المكسيك، حكومة وشعبا، للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026، ووصفها بأنها تجسيد للعلاقات الودية وحسن النية والاحترام المتبادل بين الشعبين.

استقبل وزير الخارجية "عباس عراقجي" يوم الثلاثاء "أبو الفضل بسنديده" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المكسيك حيث تبادلا الاراء حول سبل تطوير وتوسيع العلاقات بين ايران والمكسيك.

وفي هذا اللقاء، استعرض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المكسيك "أبو الفضل بسنديده"، الإجراءات والأنشطة التي قامت بها السفارة لتطوير التعاون وتوسيع العلاقات بين إيران والمكسيك في مختلف المجالات، كما قدّم السفير "بسنديده" تقريراً عن آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمكسيك.

ومن جهته أكد الوزير "عراقجي" على أهمية تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمكسيك في مختلف المجالات، وأشاد بالاستضافة الكريمة التي قدمتها حكومة وشعب المكسيك للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026، ووصفها بأنها تجسيد للعلاقات الودية وحسن النية والاحترام المتبادل بين الشعبين.

كما شدد "عراقجي" على ضرورة الاستفادة الفاعلة من القدرات المتاحة لتوسيع التعاون الثنائي، والمتابعة المستمرة لأجندة العلاقات بين البلدين.