محافظ جاسك: تضرر 100 قارب مدني في العدوان الاميركي

طهران / مهر: أعلن محافظ مدينة جاسك أن 100 قارب مملوك للمواطنين والقطاع الخاص، ولا يستخدم لأي أغراض عسكرية، تعرضت لأضرار جراء الهجوم الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على المدينة.

وقال أحمد جمال الديني، خلال جولة أجرتها المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية في مرافق ميناء الصيد والميناء التجاري التابعة لإدارة الموانئ في جاسك، والتي تعرضت لأضرار خلال العدوان الأخير، إن الوفد اطلع على الإمكانات المختلفة التي تتمتع بها المدينة، وتم تقديم تقرير شامل حول قدراتها في مختلف المجالات.

وأضاف أنه نقل إلى المتحدثة باسم الحكومة تحيات أهالي جاسك، مؤكداً أن إيران الإسلامية، ولا سيما مدينة جاسك، تقف اليوم في الخط الأمامي لمواجهة العدو المعتدي.

وأشار محافظ جاسك إلى الأهمية الاستراتيجية لميناء المدينة، موضحاً أن ميناء جاسك شكّل، في الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء، أحد أهم المراكز الوطنية في مجال التصدير والاستيراد.

وأوضح أن الأيام الأولى من العدوان على إيران شهدت استهداف 100 قارب تعود ملكيتها إلى المواطنين والقطاع الخاص، رغم أنها لم تكن تمارس أي نشاط عسكري.

وأكد جمال الديني أمله في أن تتمكن الحكومة، بدعمها وتعاون جميع الجهات التي وقفت إلى جانب الأهالي، إضافة إلى تلاحم المواطنين مع المسؤولين، من تعويض الخسائر التي لحقت بالممتلكات المدنية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب انتصار الإسلام على الكفر.