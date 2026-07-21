نائب رئيس الجمهورية: إعادة تأهيل مصافي الغاز المتضررة مستمرة

بوشهر-ارنا:- في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بعدد من مصافي الغاز ومصانع البتروكيماويات في البلاد، صرح نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه بان أعمال إعادة تأهيل هذه المنشآت قد بدات بأيدي العمال والمهندسين، وتستمر عملية إعادة تشغيلها على خط الإنتاج بجدية.

وقال قائم بناه في تصريح تلفزيوني خلال زيارته للمحافظات الجنوبية: "جئنا إلى المحافظات الجنوبية نيابة عن الحكومة ورئيس الجمهورية لنعلن دعم الحكومة لأهالي محافظات سيستان وبلوشستان، وهرمزجان، وبوشهر، وخوزستان، ولنؤكد وقوف الحكومة بكل قوة إلى جانب أهالي هذه المناطق".

وأكد أن عسلوية هي مهد الطاقة في إيران وموقع أهم موارد الغاز في البلاد، وأضاف: "تضررت عدة مصافي غاز ومصانع بتروكيماوية، لكن عمليات إعادة بنائها بدأت على أيدي عمال ومهندسين أكفاء، والعمل جارٍ على إعادة تشغيل هذه الوحدات".

وقال: "أصدر وزير الطاقة توجيهات لتحسين وضع إمدادات الطاقة في محافظة بوشهر، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، لتخفيف معاناة السكان".

وأضاف: "اتُخذت قرارات أيضًا بشأن إعادة بناء المنشآت المتضررة، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية".

وصرح قائم بناه بأن الهدف من هذه الزيارة هو التعبير عن الدعم للاهالي والمسؤولين وموظفي الحكومة في المحافظات الجنوبية، مضيفًا: "على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم، يعمل موظفو قطاعات النفط والغاز والكهرباء بمسؤولية لتوفير الطاقة للبلاد، كما أن الكوادر المتمركزة على المنصات والمنشآت البحرية في الخليج الفارسي وبحر عُمان أبدت صمودًا قويًا لمواصلة إنتاج ونقل الغاز رغم التهديدات".

وأشاد بصمود أهالي جنوب البلاد، قائلاً: "زارت الحكومة هذه المناطق تقديرًا للمقاتلين والقوات البحرية والمسؤولين والاهالي الذين وقفوا إلى جانب الدولة بوحدة وتكاتف، ونأمل أن يستمر مسار ازدهار وتنمية البلاد بقوة بفضل التضامن والتلاحم الوطني".