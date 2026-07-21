وزيرة الطرق: موانئ بوشهر رمزٌ لصمود الجبهة الاقتصادية

بوشهر/ارنا- صرّحت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الايرانية بان موانئ محافظة بوشهر حققت إنجازًا باهرًا خلال حرب الأربعين يومًا، حيث واصلت نشاطها على مدار الساعة، وشحن وتفريغ البضائع، واستمرار حركة المسافرين بشكل منتظم، لتصبح رمزًا للصمود والمقاومة على الجبهة الاقتصادية".

وقامت فرزانة صادق بزيارة ميناء بوشهر مساء الاثنين، حيث أكدت على ضرورة تسريع عمليات الشحن والتفريغ وتوفير الخدمات البحرية والمينائية، وأضافت: "تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مسح ميداني للقدرات الحالية وتسريع عمليات الشحن والتفريغ في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".

وأضافت صادق: "مع الخطط والترتيبات المُعدّة، تُبذل الجهود لتنفيذ جميع الأمور المتعلقة بالموانئ بسرعة أكبر وبتنسيق أفضل، بما يُمكّن من استيراد السلع الأساسية وغيرها من احتياجات البلاد، وتفريغها، وتخليصها في أقصر وقت ممكن".

وفي إشارة إلى الموقع الاستراتيجي للموانئ في سلسلة الإمداد الوطنية، قالت: "تؤدي الموانئ، بصفتها خط الدفاع الأول في توفير السلع الأساسية واحتياجات البلاد، دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستقرار السوق، ويُعدّ استمرار عملها بسلاسة ودون انقطاع من أولويات وزارة الطرق والتنمية العمرانية".

وأشادت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية بجهود الموظفين والمديرين والعاملين في المناطق البحرية والموانئ بمحافظة بوشهر، قائلة: "لعبت موانئ هذه المحافظة دورًا لا غنى عنه في الحفاظ على حركة التجارة البحرية ودعم اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحرجة الأخيرة، وذلك من خلال مواصلة عملها على مدار الساعة".

وأشارت أيضًا إلى أداء موانئ محافظة بوشهر خلال حرب الأربعين يومًا، قائلة: "إن ديناميكية هذه الموانئ في تفريغ وتحميل البضائع وحركة المسافرين المنتظمة تركت بصمةً رائعة، وكانت رمزًا للصمود والمقاومة على الصعيد الاقتصادي".

وأعربت عن أملها في أن تضطلع موانئ محافظة بوشهر بدورٍ أكبر، وأن تُبرز موقعها الاستراتيجي في ظل هذه الظروف الاستثنائية أكثر من أي وقت مضى.

وخلال هذه الزيارة، قدّم محمد شكيبي نسب، نائب الوزيرة والرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ والشؤون البحرية، تقريرًا عن آخر مستجدات مشاريع تطوير مجمع ميناء نكين، والقدرات التشغيلية، وعملية تفريغ وتحميل البضائع، ووصول ومغادرة السفن، والتدابير المتخذة لتسريع تقديم خدمات الميناء.