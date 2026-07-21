مرسيدس تحدد سبب المشكلة التي أثرت على جورج راسل وكيمي انتونيلي في بلجيكا

أكد فريق ​مرسيدس​ أنه توصل إلى سبب المشكلة التي أثرت على سيارتيه خلال اللفة الأولى من جائزة بلجيكا الكبرى، مشيرًا إلى أن الخلل كان برمجيًا وتمت معالجته قبل جائزة المجر الكبرى المقبلة.

وأوضح نائب المدير التقني سيموني ريستا أن الخلل أدى إلى بلوغ الحد الأقصى لتفعيل نظام استعادة طاقة المحرك عند المنعطف الأول، ما تسبب في فقدان قوة الدفع بين المنعطفين الأول والخامس. وأضاف أن ذلك أثر على سائق فريق مرسيدس ​جورج راسل​ وزميله كيمي انتونيلي، بعدما حققا انطلاقة جيدة قبل أن يخسرا عدة مراكز.

وأكد الفريق أن المشكلة نفسها طالت أيضًا سيارات مكلارين والبين وويليامز المزودة بوحدة الطاقة من مرسيدس.

وأشار مرسيدس إلى أنه أنهى التحقيق في مقر الفريق ووجد الحل المناسب، مع توقعات بعدم تكرار الخلل خلال جائزة المجر الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل.