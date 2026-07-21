يامال يكشف عن ما قاله له ميسي

كشف نجم نادي برشلونة والمنتخب الاسباني ​لامين يامال​ عن تلقيه الثناء من قائد المنتخب ​الارجنتين​ي ​ليونيل ميسي​ بعد نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي انتهت بفوز الاسباني بهدف دون رد. وكان الثنائي تبادلا عناقًا مؤثرًا، ليكشف الاسباني عن ما قاله ميسي له، حيث : "ميسي أعظم لاعب في التاريخ، إنه شخص لطالما اعتبرته قدوة، لقد رغبت في إظهار احترامي له بعد المباراة، أخبرني بأن أواصل مسيرتي وأن المستقبل لجيلنا، هذه الكلمات مثل الميدالية الذهبية التي أرتديها في قيمتها، إنها تساويها".

وواصل: "إذا أخبرني أحدهم قبل بضع سنوات أنني سأتواجد هنا لكي أرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنت ظننته مجنونًا".