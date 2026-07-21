مودريتش يقترب من تجديد عقده مع ميلان وأموريم يتمسك بخبرته

اقترب الكرواتي ​لوكا مودريتش​ من تمديد عقده مع ​ميلان​ لموسم إضافي، بعدما حسم قراره بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة. وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الإيطالي، على أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة عام واحد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بإتمام الأمر يوم الأربعاء. ويحافظ العقد الجديد على الشروط المالية نفسها، إذ سيحصل مودريتش على راتب سنوي يقارب 3.5 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت. ويأتي استمرار النجم الكرواتي كدفعة قوية للمدرب ​روبن أموريم​، الذي يرى أن خبرة مودريتش تمثل عنصرًا مهمًا في مشروعه، خاصة بفضل قدرته على التحكم في إيقاع اللعب وتعزيز استحواذ الفريق على الكرة، حتى مع احتمالية عدم مشاركته في جميع المباريات.