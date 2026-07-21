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رمز الخبر: 227113
تأريخ النشر : 2026July21 - 21:22
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ميلان ينتظر شاريا للياو وتشيلسي يبتعد عن المنافسة

 

لا يزال البرتغاليرافاييل لياوضمن قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم عنميلانخلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة النادي الإيطالي في الاستفادة من قيمة انتقاله لتمويل صفقات جديدة. وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن التقارير التي ربطت لياو بالانتقال إلىتشيلسيلا تعكس الواقع، موضحًا أن النادي الإنكليزي لا يضع اللاعب ضمن أهدافه الحالية بعد تعزيز مركز الجناح بالتعاقد مع مورغان روجرز.

وأشار التقرير إلى أن ميلان ينتظر عرضًا مناسبًا لحسم مستقبل اللاعب، بعدما اقتصرت العروض الرسمية حتى الآن على أندية تركية، بينما لم يتحول اهتمام الدوري السعودي إلى عروض ملموسة. ويفضل لياو الاستمرار في أوروبا، خاصة في أحد الدوريات الكبرى مثل إنكلترا أو إسبانيا.

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