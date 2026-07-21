ميلان ينتظر شاريا للياو وتشيلسي يبتعد عن المنافسة

لا يزال البرتغالي ​رافاييل لياو​ ضمن قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم عن ​ميلان​ خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة النادي الإيطالي في الاستفادة من قيمة انتقاله لتمويل صفقات جديدة. وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن التقارير التي ربطت لياو بالانتقال إلى ​تشيلسي​ لا تعكس الواقع، موضحًا أن النادي الإنكليزي لا يضع اللاعب ضمن أهدافه الحالية بعد تعزيز مركز الجناح بالتعاقد مع مورغان روجرز.

وأشار التقرير إلى أن ميلان ينتظر عرضًا مناسبًا لحسم مستقبل اللاعب، بعدما اقتصرت العروض الرسمية حتى الآن على أندية تركية، بينما لم يتحول اهتمام الدوري السعودي إلى عروض ملموسة. ويفضل لياو الاستمرار في أوروبا، خاصة في أحد الدوريات الكبرى مثل إنكلترا أو إسبانيا.