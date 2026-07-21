كونسيساو مرشح لقيادة بلجيكا بعد رحيل غارسيا

دخل البرتغالي ​سيرجيو كونسيساو​ دائرة المرشحين لتولي تدريب ​منتخب بلجيكا​، بعد رحيل الفرنسي ​رودي غارسيا​ عن منصبه عقب نهاية ​كأس العالم 2026​. ووفقًا للصحافي ساشا تافوليري، بدأت اتصالات أولية بين ممثلي كونسيساو والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، من دون الوصول إلى مرحلة المفاوضات المباشرة حتى الآن، في ظل دراسة جميع الخيارات المتاحة لاختيار المدرب الجديد.

ويُعد كونسيساو من أبرز الأسماء المطروحة، إلى جانب الهولندي مارك فان بومل، الذي تشير تقارير إلى تقدمه في قائمة المرشحين واقتراب المفاوضات معه من مراحل متقدمة. وكان المدرب البرتغالي قد تلقى اتصالات سابقة من الاتحاد البلجيكي بعد رحيل دومينيكو تيديسكو، لكن الاتفاق لم يكتمل حينها، ليعود اسمه مجددًا بقوة.