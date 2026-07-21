زيدان يقترب من قيادة فرنسا والإعلان الرسمي خلال أيام

كشفت تقارير صحافية فرنسية أن ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​ يستعد للإعلان عن تعيين ​زين الدين زيدان​ مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا ل​ديدييه ديشان​، خلال الأسبوع الجاري. ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، سيبدأ زيدان مهمته رسميًا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، على أن يقود "الديوك" لأول مرة في مباريات شهر أيلول. وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الفرنسي يخطط لإجراء تغييرات واسعة داخل الجهاز الفني، مع إعادة هيكلة الطاقم بالكامل والإبقاء على عدد محدود من الأسماء الحالية. كما سينضم مساعده التاريخي في ​ريال مدريد​، ديفيد بيتوني، إلى الجهاز الجديد، إلى جانب عناصر أخرى يختارها زيدان، في إطار مشروع يهدف إلى بناء منتخب قادر على المنافسة بقوة على الألقاب خلال المرحلة المقبلة.