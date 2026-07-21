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رمز الخبر: 227110
تأريخ النشر : 2026July21 - 21:22
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ريال مدريد يراقب فيران توريس وبرشلونة يحدد شروط التخلي عنه

 

كشفت تقارير صحافية عن اهتمامريال مدريدبالتعاقد مع مهاجمبرشلونة​ ​فيران توريسخلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما عاد اسمه إلى دائرة اهتمامات النادي الملكي عقب تألقه معمنتخب إسبانيافيكأس العالم 2026​.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن ريال مدريد كان يرغب في ضم توريس منذ فترة لعبه مع فالنسيا، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، بينما أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن برشلونة لا ينوي التفريط في اللاعب، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا ووافق اللاعب على الرحيل. وأشارت الى أن نادي برشلونة قد حدد سعر توريس قبل كأس العالم بـ 50 مليون يورو، لكن من البديهي أن يرتفع هذا الرقم بعد هدفه التاريخي أمام الأرجنتين.

كما يواصل باريس سان جيرمان متابعة موقف توريس، في ظل إعجاب المدرب لويس إنريكي بإمكاناته. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للمهاجم الإسباني بعد تسجيله هدف تتويج بلاده بلقب كأس العالم.

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